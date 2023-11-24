Назван неожиданный препарат для щитовидной железы

Главное: Обнаружено новое средство, предотвращающее развитие аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Это препараты против ревматоидного артрита.

Детали: Ученые из Каролинского института в Швеции заявили, что выявили новое средство, предотвращающее развитие аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Их слова цитирует издание Journal of Internal Medicine.

Говорится, что этому способствуют препараты против ревматоидного артрита.

Сообщается, что пациенты с ревматоидным артритом подвержены повышенному риску других аутоиммунных заболеваний, например, болезней Хашимото и Грейвса, которые приводят к нарушению работы щитовидной железы.

Сообщается, что при ревматоидном артрите люди обычно принимают препараты, которые снижают воспаление.

Эксперты отметили, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы чаще лечат только лекарствами, снижающими или увеличивающими уровень ее гормонов.

Специалисты в ходе своей работы использовали данные более чем тринадцати тысяч пациентов с ревматоидным артритом и 63 тысяч здоровых людей за период с 2006-го по 2018-й год.

Выяснилось, что начало приема препаратов от ревматического артрита было связано с падением распространенности аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.

Подчеркивается, что наиболее эффективны оказались лекарства из группы биологических БПВП: у принимавших их риск аутоиммунного заболевания щитовидной железы был на 46% ниже, чем у людей без ревматоидного артрита.

Ожидается, что данное исследование может привести к перепрофилированию противоревматических лекарств для лечения аутоиммунных болезней щитовидной железы.

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