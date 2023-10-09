В КГВА объяснили, как будут работать укрытия в учреждениях дошкольного образования

Главное: В Киеве в укрытия учреждений дошкольного образования не будут пускать посторонних. Также в Киеве продлили запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Детали: Укрытия в учреждениях дошкольного образования будут недоступны посторонним лицам. Об этом сообщили в КГВА.

Отмечается, что согласно решению Совета обороны Киева и постановлению Кабинета Министров, с сегодняшнего дня вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города Киева.

«Изменения касаются исключительно объектов дошкольного образования. Теперь укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса — то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями», — говорится в сообщении.

По словам начальника КВГА Сергея Попко, правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений. В ночное время такими укрытиями могут воспользоваться все граждане.

Кроме того, Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламе Киевского городского совета относительно электронной петиции о Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус).

После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена.

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