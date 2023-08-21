Украинцам поведали, какой будет погода до конца лета

Главное: Синоптик поведал, какой будет погода до конца лета. Ожидается жара.
Детали: Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык поведал, какой будет погода в нашей стране до конца лета. Его слова цитирует РБК-Украина.
Синоптик предупреждает, что, преимущественно, будет жарко и сухо.
Он сказал: «Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такая она и сохранится, ничего существенно не изменится».
Отмечается, что осадки возможны лишь в Карпатах. Небольшие дожди немного пройдут в северных и северо-восточных областях.
Информируется: «Такая погода будет наблюдаться до конца месяца, и где-то на сентябрь возможно ощутимое понижение температуры».
Резюмируется, что в начале сентября в Украину придет похолодание.
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