Украинцам поведали, какой будет погода до конца лета

Главное: Синоптик поведал, какой будет погода до конца лета. Ожидается жара.

Детали: Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык поведал, какой будет погода в нашей стране до конца лета. Его слова цитирует РБК-Украина.

Синоптик предупреждает, что, преимущественно, будет жарко и сухо.

Он сказал: «Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такая она и сохранится, ничего существенно не изменится».

Отмечается, что осадки возможны лишь в Карпатах. Небольшие дожди немного пройдут в северных и северо-восточных областях.

Информируется: «Такая погода будет наблюдаться до конца месяца, и где-то на сентябрь возможно ощутимое понижение температуры».

Резюмируется, что в начале сентября в Украину придет похолодание.

В тему: Жара в Украине наконец-то пойдет на убыль.