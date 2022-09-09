Нынешнее лето в Европе стало самым жарким за все время наблюдения

Главное: Ушедшее лето признано самым жарким в Европе за все время наблюдения. Климатологи предупредили, что если не бороться с глобальным потеплением, Европа будет продолжать ставить рекорды по экстремальной жаре, засухам и пожарам в летние сезоны.

Детали: Лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает MSN со ссылкой на мониторинговая служба Европейской комиссии.

Специалисты отметили, что средняя температура воздуха в Старом Свете на четыре десятых градуса превысила показатель прошлогоднего лета, которое уже было рекордно жарким.

«В частности, средняя температура с июня по август 2022 года была на 1,34°C выше среднего исторического значения за 30-летний период с 1991 по 2020 год, тогда как в августе, который стал самым жарким месяцем лета, превышено среднее значение температур 1991- 2020 гг. на 1,72°C», — сообщили эксперты.

За это время, лесными пожарами в странах ЕС было уничтожено не менее 700 тыс. га леса, а 23 августа Еврокомиссия объявила, что Европа переживает самую сильную засуху за последние пять столетий.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств — Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Из-за аномальной жары ряд стран столкнулись с нехваткой воды.

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