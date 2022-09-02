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Новости > Прошедшее в Киеве лето стало одним из самых жарких в истории

Прошедшее в Киеве лето стало одним из самых жарких в истории

Агата Кловская
02.09.22 12:51
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Прошедшее в Киеве лето стало одним из самых жарких в истории

Главное: Синоптики подвели климатические итоги лета в Киеве. Было аномально жарко.

Детали: Эксперты из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги прошедшего в Киеве лета. Они говорят, что оно попало в пятерку самых жарких с 1881-го года, когда начались соответствующие наблюдения.

Так, средняя температура воздуха в городе составила плюс 21,6 градуса, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму.

Отмечается, что самое большое отклонение от климатической нормы имел июнь.

Выяснилось, что холоднее всего в украинской столице было 18 июля, когда температура под утро опустилась до 11,5 градусов.

Самой жаркой была дата 29 июня, когда температура после полудня поднялась до плюс 34,4.

Специалисты говорят, что за все лето в Киеве установлено восемь температурных рекордов, в том числе четыре в июне.

Резюмируется, что количество осадков за лето на проспекте Науки составило 142 мм, это 72% от климатической нормы. Минувшее лето вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с начала наблюдений.

В тему: В начале следующей недели в Украине будет достаточно прохладно и мокро.

Тэги: Киев, общество, погода, лето, погодные условия, синоптики, новости Украины

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