Митрополит УПЦ объяснил, как покаяние помогает обрести мир в душе

Главное: Покаяние — единственный способ открыть сердце Богу и изменить свою жизнь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Лука (Коваленко) сказал в проповеди.

«В каждом из нас, не смотря на мировоззрение, присутствуют задатки совести, согласно которым мы поступаем. И Христос, придя в мир земной, озвучил то естественное, что находится в каждом из нас, указал на то, как подобает поступать, чтобы очистить свою душу», — сказал митрополит Лука.

Владыка привел в пример медицинские процедуры, когда гнойник необходимо не просто вскрыть но и вложить туда лекарство, поскольку не очистив рану и не использовав лекарство, рана не исцелится.

«Мы покаялись — вскрыли рану; нас посетил Дух Святой — наложено лекарство. Но что ещё нужно? Чтобы рана излечивалась, нужно делать перевязки, это — наши дела, достойные покаяния. Дела покаяния — это не раздача милостыни, а работа над собой, в том числе через Исповедь, когда мы вновь и вновь спешим во врачебницу (храм Божий) на духовную „перевязку“, вновь получить лекарство — благодать Духа Святого», — объяснил митрополит Лука.

Архиерей отметил, что добрые дела и искреннее покаяние приближают человека к Богу и даруют мир в душе.

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