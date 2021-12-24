Москва пугает масштабным конфликтом в Европе из-за вступления Украины в НАТО

Главное: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. В Москве считают, что необходимо снизить градус конфронтации.

Детали: Стремление сделать Украину членом НАТО провоцирует серьезные военные риски, «вплоть до масштабного конфликта в Европе». Об этом в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает МИД РФ.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — заявил он.

При этом Лавров отметил, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, который вызван якобы «опекой» американцев над украинцами.

По словам главы МИД России, основной темой разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стал украинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу. По его словам, беседа «позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей».

В тему: В России насчитали около 10 тысяч военных НАТО, которые находятся на территории Украины, из них 4 тысячи — из США.