Сегодня в Киеве транспорт будет ходить дольше. Названа причина

Главное: Сегодня в Киеве общественный транспорт будет ходить дольше обычного. Связано это с проведением матча Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и мадридским «Реалом».

Детали: В Киеве сегодня ночью продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта из-за футбольного матча. Это произойдет в ночь с 19 на 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение некоторых маршрутов наземного общественного транспорта продлят на 1 час в связи с проведением футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Реал» (Мадрид).

В частности, будет продлена работа маршрутов:

— троллейбусных — №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;

— трамвайных — №№ 1-К, 8-К, 28;

— автобусных в режиме маршрутного такси — №№ 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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