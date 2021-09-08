Европа пережила самое теплое лето за всю историю наблюдений

Главное: Прошедшее лето в Европе стало самым теплым в Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура была на градус выше, чем за последние 30 лет.

Детали: В 2021 году в Европе было самое теплое лето за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Reuters.

Европейская служба по изменению климата Copernicus сообщила, что средняя температура приземного воздуха в июне-августе была почти на градус выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Предыдущее самое теплое лето в 2010 и 2018 годах было холоднее на 0,1°.

В заявлении говорится, что в глобальном масштабе август 2021 года вместе с августом 2017 года стал третьим из самых теплых за всю историю наблюдений — чуть более чем на 0,3° теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Для Европы август 2021 года был близок к среднему значению за 1991–2020 годы, но с контрастирующими условиями по всему континенту. К ним относятся рекордные максимальные температуры в странах Средиземноморья, температуры выше среднего на востоке и, как правило, ниже средних на севере.

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