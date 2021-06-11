Главное: Куба отказывается от американских долларов. Их перестанут принимать банки.

Детали: На Кубе решили отказаться от американских долларов. План озвучил Центральный банк.

Сообщается, что уже с 21 июня наличную валюту США для зачисления на счета клиентов перестанут принимать банки страны.

Власти Кубы говорят: «Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны США, было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой».

Стоит напомнить, что с 1994 года страна имеет две официальные валюты: это кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, предназначенный для замены американской валюты на острове.

Добавим, что официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан составляет один доллар США или 24 кубинских песо. При этом с 1 января этого года началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, установлен официальный курс доллара – 24 кубинских песо.

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