Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Кубе решили отказаться от американских долларов

На Кубе решили отказаться от американских долларов

Александр Панько
11.06.21 10:23
391
На Кубе решили отказаться от американских долларов

Главное: Куба отказывается от американских долларов. Их перестанут принимать банки.

Детали: На Кубе решили отказаться от американских долларов. План озвучил Центральный банк.

Сообщается, что уже с 21 июня наличную валюту США для зачисления на счета клиентов перестанут принимать банки страны.

Власти Кубы говорят: «Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны США, было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой».

Стоит напомнить, что с 1994 года страна имеет две официальные валюты: это кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, предназначенный для замены американской валюты на острове.

Добавим, что официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан составляет один доллар США или 24 кубинских песо. При этом с  1 января этого года началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, установлен официальный курс доллара – 24 кубинских песо.

В тему: На Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей.

Тэги: доллар, мир, экономика, финансы, Куба

Комментарии

Статьи

11.06.21 09:30

Послевоенная эпопея Т-34: Ангола

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Зеленский «сдает» шахтеров. Присоединение Украины к Green Deal приведет к коллапсу промышленности
11.06.21 09:52

Зеленский «сдает» шахтеров. Присоединение Украины к Green Deal приведет к коллапсу промышленности

Автор: Екатерина Селантьева, «Корреспондент»

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.06.21 11:59

На Ровенщине пчелы до смерти закусали пасечника
11.06.21 11:33

Вся Украина по-прежнему остается «зеленой»
11.06.21 10:48

В Кабмине спрогнозировали курс доллара на следующие три года
11.06.21 10:41

Ученый оценил перспективы наступления малого ледникового периода
11.06.21 10:10

Еще одна страна признает украинский COVID-паспорт
11.06.21 10:05

В Эфиопии официально объявлен голод
11.06.21 09:33

Непогода в Украине: последствия на себе прочувствовали жители шести областей
11.06.21 09:24

Под Киевом школьница застрелила товарища из-за фото для соцсетей
11.06.21 09:22

Коронавирус в Украине: смертность остается невысокой
11.06.21 09:14

Украинцы завалили соцсети УЕФА гневными комментариями
11.06.21 09:22

Коронавирус в Украине: смертность остается невысокой
11.06.21 09:14

Украинцы завалили соцсети УЕФА гневными комментариями
10.06.21 22:56

В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни
10.06.21 18:59

Главные новости за 10 июня 2021 года
10.06.21 14:48

В России продолжают истерить по поводу новой формы сборной Украины
10.06.21 14:31

На курортах Херсонщины от коронавируса вакцинируют всех желающих
10.06.21 13:58

В Минздраве рассказали о преимуществах полностью вакцинированных украинцев
10.06.21 13:51

Украинцам рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса
10.06.21 12:40

В УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян
10.06.21 11:02

Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
10.06.21 19:42

Задержанную банду наркоторговцев-рецидивистов на Киевщине, возможно, курировал Костя Калоша (Константин Бедовой), - СМИ
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Фото и Видео
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Одессе пациентов психбольницы вывезли на кладбище и бросили там
В Одессе пациентов психбольницы вывезли на кладбище и бросили там
Львовские врачи провели уникальную «виртуальную» операцию
Львовские врачи провели уникальную «виртуальную» операцию
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.