Стало известно, когда Болгария «откроется» для туристов

Главное: Болгария откроет границы для туристов. Названа дата.

Детали: Уже с 1 мая Болгария откроет границы для туристов, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом заявила министр туризма страны Марьяна Николова.

Чиновник сообщила, что «объекты туристической отрасли могут начинать подготовку к майским праздникам».

Она добавила: «Все противоэпидемические меры будут объявлены в ближайшее время Минздравом».

Информируется: «Отдыхающие будут обеспечены зеленые коридоры для безопасного проезда к месту проживания. Воспользоваться такой услугой смогут владельцы COVID- паспортов, которые разрабатывает Еврокомиссия».

Подчеркивается: «Зеленый коридор гарантирован каждому туристу, который хочет посетить страну и который, согласно паспорту вакцинации, либо привит от коронавируса, либо переболел и имеет антитела, либо имеет отрицательный ПЦР-тест».

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