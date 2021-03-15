Стало известно, когда Болгария «откроется» для туристов

Главное: Болгария откроет границы для туристов. Названа дата.
Детали: Уже с 1 мая Болгария откроет границы для туристов, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом заявила министр туризма страны Марьяна Николова.
Чиновник сообщила, что «объекты туристической отрасли могут начинать подготовку к майским праздникам».
Она добавила: «Все противоэпидемические меры будут объявлены в ближайшее время Минздравом».
Информируется: «Отдыхающие будут обеспечены зеленые коридоры для безопасного проезда к месту проживания. Воспользоваться такой услугой смогут владельцы COVID- паспортов, которые разрабатывает Еврокомиссия».
Подчеркивается: «Зеленый коридор гарантирован каждому туристу, который хочет посетить страну и который, согласно паспорту вакцинации, либо привит от коронавируса, либо переболел и имеет антитела, либо имеет отрицательный ПЦР-тест».
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