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Новости > В Церкви выразили соболезнования о смерти черногорского митрополита Амфилохия

В Церкви выразили соболезнования о смерти черногорского митрополита Амфилохия

Александра Кудрявцева
30.10.20 17:58
430
В Церкви выразили соболезнования о смерти черногорского митрополита Амфилохия

Главное: В Церкви выразили соболезнования Патриарху Сербскому Иринею в связи с кончиной митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, Патриарх Кирилл отметил, что с именем митрополита Амфилохия в истории навеки будет связано духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества.

По словам Предстоятеля Русской Церкви, «Господь Иисус Христос призвал к Себе выдающегося иерарха Сербской Православной Церкви, с чьим именем в истории навеки будут связаны духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества, беспримерная неутомимая борьба за спасение отеческих святынь и сохранение единства народа Божия в уделе святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского».

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь», отметил «главное качество владыки Амфилохия — верность Господу и Его Церкви, церковным канонам и своей пастве».

«Сегодня мы молимся об упокоении владыки Амфилохия и просим Господа принять его в свои обители, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. А также молимся о даровании сил и терпения осиротевшей черногорской пастве в столь нелегкое время испытаний», — написал митрополит Антоний.

Епископ Барышевский Виктор (Коцаба) поделился воспоминаниями о том, как был поражен силой веры митрополита Амфилохия.

«Владыка буквально пылал в молитве, горел в ревности по Боге и Его Церкви, и умел зажигать этим огнем других. Он не боялся отстаивать Истину, не боялся никого и ничего, кроме Единого Бога. Но, главное — владыка Амфилохий был не просто митрополитом Церкви Черногории, даже не просто пастырем для верующих, а настоящим отцом всего черногорского народа. И именно в этом состоит его самая большая заслуга», — отметил архиерей.

Как сообщалось ранее, сегодня, на 83 году жизни, скончался иерарх Сербской Православной Церкви митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

Митрополит Амфилохий скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В тему: Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

 
 
Тэги: Патриарх Кирилл, Митрополит Антоний (Паканич), Сербская Церковь, епископ Виктор

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