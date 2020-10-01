В Украине стартовала призывная кампания: стало известно, кого и куда призовут

Главное: С 1 октября в Украине стартовала осенняя призывная кампания. Ожидается, что в ее ходе до конца года в различные воинские подразделения страны будут призваны 13,5 тыс. молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

Детали: Сегодня в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря 2020 года. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, ожидается, что за 3 месяца в военные формирования призовут более 13,5 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, которые предварительно не проходили срочную службу и имеют воинскую обязанность перед государством.

В частности, в Нацгвардию планируют призвать 4970 человек, в Вооруженные Силы — 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек и в Госпогранслужбу — 500 человек.

Как сообщает «Украинская правда», все мероприятия будут осуществляться с соблюдением условий карантина. Так, перед прибытием в областной сборный пункт всех призывников будут тестировать методом ИФА, и если он даст положительный результат, то будет проведен ПЦР-тест.

В тему: 23 сентября 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление о воинском призыве. В соответствии с ним должны быть призваны 13,5 тыс. мужчин в возрасте 20-27 лет, у которых нет права на освобождение. А вот призыв людей в возрасте 18-19 лет должен проводиться по их желанию.

Напомним: Весенний призыв в Украине в этом году закончился лишь 2 месяца назад. Это случилось из-за эпидемии коронавирусной болезни. В ходе него в армию забрали 16460 человек. Всем им предварительно сделали тесты на выявление коронавирусной инфекции.