Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В Украине стартовала призывная кампания: стало известно, кого и куда призовут

В Украине стартовала призывная кампания: стало известно, кого и куда призовут

Александр Панько
01.10.20 12:58
658
В Украине стартовала призывная кампания: стало известно, кого и куда призовут

Главное: С 1 октября в Украине стартовала осенняя призывная кампания. Ожидается, что в ее ходе до конца года в различные воинские подразделения страны будут призваны 13,5 тыс. молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

Детали: Сегодня в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря 2020 года. Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, ожидается, что за 3 месяца в военные формирования призовут более 13,5 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 27 лет, которые предварительно не проходили срочную службу и имеют воинскую обязанность перед государством.

В частности, в Нацгвардию планируют призвать 4970 человек, в Вооруженные Силы — 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек и в Госпогранслужбу — 500 человек.

Скриншот сообщения Национальной гвардии Украины в Facebook

Как сообщает «Украинская правда», все мероприятия будут осуществляться с соблюдением условий карантина. Так, перед прибытием в областной сборный пункт всех призывников будут тестировать методом ИФА, и если он даст положительный результат, то будет проведен ПЦР-тест.

В тему: 23 сентября 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление о воинском призыве. В соответствии с ним должны быть призваны 13,5 тыс. мужчин в возрасте 20-27 лет, у которых нет права на освобождение. А вот призыв людей в возрасте 18-19 лет должен проводиться по их желанию.

Напомним: Весенний призыв в Украине в этом году закончился лишь 2 месяца назад. Это случилось из-за эпидемии коронавирусной болезни. В ходе него в армию забрали 16460 человек. Всем им предварительно сделали тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Тэги: общество, служба, армия, призывник, военкомат, Национальная гвардия, осень, Осенний призыв, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.09.20 09:25

Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
30.09.20 08:45

Привет, Лига чемпионов!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ
01.10.20 13:25

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания

Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
01.10.20 13:54
359
Последние новости
01.10.20 14:05

Новая операционная система Apple появилась в свободном доступе
01.10.20 13:55

Митрополит Онуфрий расскажет о путях к Богу
01.10.20 13:54

Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
01.10.20 13:08

Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
01.10.20 12:58

В Украине стартовала призывная кампания: стало известно, кого и куда призовут
01.10.20 12:31

Скончался легендарный форвард «Шахтера» и сборной Украины
01.10.20 12:04

Крушение курса гривны продолжается: в НБУ попытались объяснить, что происходит
Фото и Видео
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.