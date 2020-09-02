Прошлое лето в Киеве было аномальным

Главное: Прошлым летом киевляне пережили аномальную жару. Эксперты рассказали о рекордах.

Детали: Центральная геофизическая обсерватория поведала об аномальной жаре, которую пережил Киев прошлым летом. Так, средняя температура воздуха составила 21,7 градуса, что сразу на три градуса превышает климатическую норму.

Отмечается, что минувшее лето стало вторым по жаре с 1881 года.

Специалисты говорят: «Прохладнее всего было в начале календарного лета (2 и 3 июня), когда температура под утро опустилась до 5,5 градусов тепла. Самым же жарким был день 20 августа, когда температура после полудня поднялась до 34,1 градуса».

Подчеркивается, что дней с жарой, которая превысила 30 градусов тепла, было 25 (по десять в каждый месяц).

Всего за лето в Киеве было установлено шесть температурных рекордов.

В тему: 2 сентября 2020 года мы писали, что жуткая жара в Киеве начнет спадать уже завтра.