ВСУ озвучили потери России в июле

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что потери российских войск в Украине за июль составляли 35 680 солдат. Об этом он проинформировал в Телеграме.

Всего за июль украинские защитники ликвидировали 35 680 человек личного состава врага. Кроме того, ВСУ уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск.

В частности, враг потерял 300 танков, 653 боевые бронированные машины, 1520 артиллерийских систем, 21 РСЗО, 33 средства ПВО, 2103 единицы автотехники и 265 единиц спецтехники в месяц.

Кроме того, наши защитники сбили три самолета, а также 1348 БПЛА и 74 вражеские ракеты.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 580 590 солдат.