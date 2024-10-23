В Минздраве рассказали, чем заменят МСЭК в Украине

С января МСЭК прекратят свою деятельность. Их функции передадут кластерным и надкластерным больницам. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

«Функцию мы передаем в кластерные и надкластерные больницы. Кластерные и надкластерные больницы — это уже результат госпитального планирования, которое провело Министерство здравоохранения. И определило в каждом регионе эти больницы», — рассказал он.

По словам Ляшко, эти медучреждения обеспечивают доступность пациентов в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медицинской помощи.

Напомним, центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели.