Президент Бразилии сравнил войны в Украине и на Ближнем Востоке

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил войны в Украине и на Ближнем Востоке. Произошло это на саммите БРИКС в российской Казани, где политик выступал по видеосвязи.

Он сказал: «В Палестине происходило, теперь переходит в Ливан, также идет конфликт между Россией и Украиной».

Глава государства отметил: «Сейчас идут две войны, что может захватить весь мир, поэтому нам необходимо работать вместе по направлению к цели. Вкладом в наше председательство будет то, что мы будем работать в сфере объединения, единения на равных правах. Это еще одна глава нашей работы».

Бразильский лидер добавил: «Многие хотят разделить мир на друзей и врагов, но страдают люди, находящиеся в уязвимом положении. Люди хотят иметь работу, еду, жить без климатических трагедий, они хотят мир без оружия и убийств».

Ранее мы писали, что президент Бразилии едва не погиб в собственном доме.