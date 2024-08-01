СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине

Военный обозреватель одесского издания Думская Алексей Сухой заявил, что первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину. Однако сейчас количество самолетов невелико. СМИ также опубликовало соответствующее фото.

«Западные партнеры поставили самолеты, как и договаривались, в конце июля. Возможно, они будут базироваться на одном из польских аэродромов, проводя тренировки над нашей страной. Это, несомненно, большой шаг вперед», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения со стороны властей информации о прибытии истребителей F-16 пока нет.

Напомним, стало известно, сколько истребителей F-16 уже получила Украина.