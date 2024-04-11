Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > У берегов Чили нашли неведомых существ

У берегов Чили нашли неведомых существ

Александр Панько
11.04.24 14:11
93
У берегов Чили нашли неведомых существ

Эксперты на борту исследовательского судна Falkor (too) Океанографического института Шмидта обнаружили доселе неведомых существ у берегов Чили. Ученые запустили роботизированный подводный аппарат на глубину более 1 524 метров для изучения биотопов морского дна Тихого океана.

Специалисты сумели идентифицировать более сотни видов существ, которые, как утверждается, являются новыми для науки.

Сообщается, что они нашли существ, подобных живым созвездиям, малиновых ракообразных с очень длинными ногами с шипами, а также множество морских обитателей, способных к биолюминесценции.

Также, например, был выявлен новый вид глубоководной рыбы-удильщика, известной своим мрачным выражением лица и светящейся приманкой.

Уточняется, что данный вид способен передвигаться по морскому дну благодаря модифицированным плавникам.

Сказано, что это первое научное наблюдение за такой разновидностью удильщика в юго-восточной части Тихого океана.

Исследователи настаивают, что необходимо дальнейшее изучения морских глубин.

По мнению морского биолога Северного католического университета в Чили и главного научного сотрудника экспедиции Хавьера Селланеса, подобное исследование доказывает, что даже в самых отдаленных и малоизученных уголках мирового океана существует обилие жизни, о которой человечество пока не знает.

Резюмируется, что информация о новых видах не только расширяет границы научного знания о биоразнообразии океана, но и поднимает вопросы о сохранении этих малоизученных и уязвимых экосистем, которым может угрожать деятельность человека, включая коммерческое рыболовство и добычу полезных ископаемых.

Ранее на берег Малайзии выбросило какое-то неизвестное чудовище.

Тэги: ученые, наука, Чили, Тихий океан

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.04.24 14:42

Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии

11.04.24 14:14

Китай не видит вины за «кризис» в Украине, — МИД

11.04.24 14:02

На одном из французских заводов произошла утечка радиации

11.04.24 13:44

Зеленский прибыл с визитом в Литву на саммит Триморья

11.04.24 13:38

На берег Малайзии выбросило какое-то неизвестное чудовище

11.04.24 13:26

Оказалось, что беременность ускоряет процесс старения

11.04.24 13:18

В Украине растет заболеваемость опасной болезнью

11.04.24 12:35

Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области

11.04.24 12:31

Ученые вырастили печень прямо в теле человека

11.04.24 14:42

Байден может принять участие в Саммите мира в Швейцарии

11.04.24 13:44

Зеленский прибыл с визитом в Литву на саммит Триморья

11.04.24 12:35

Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области

11.04.24 12:12

Рада приняла закон о мобилизации

11.04.24 10:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 450 890 солдат

11.04.24 10:15

Объявлена дата проведения Саммита мира в Швейцарии

10.04.24 13:13

Уклонистов хотят лишить права вождения

10.04.24 11:43

Демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации

10.04.24 11:15

Зеленский назвал примитивным мирный план Трампа

10.04.24 09:30

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 450 080 солдат

05.04.24 16:13

Стало известно о неочевидных последствиях высокого уровня сахара в крови

05.04.24 05:47

Названы самые полезные виды рыб

05.04.24 04:56

Ученые призвали не спать рядом с собаками

05.04.24 03:36

Немцы узнали о щекотке кое-что пикантное

05.04.24 07:41

Американцы узнали кое-что новое о вреде жирной пищи

08.04.24 16:51

Отсидеться никому не удастся... Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

05.04.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат

05.04.24 02:30

Названо питание для «бодрости ума»

09.04.24 06:18

Найдена взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка

04.04.24 16:09

Что готовит небесная канцелярия украинцам: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Фото и Видео
У берегов Чили нашли неведомых существ
У берегов Чили нашли неведомых существ
У берегов Чили нашли неведомых существ
У берегов Чили нашли неведомых существ
Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области
Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области
Зеленский назвал последнюю ставку Путина в войне
Зеленский назвал последнюю ставку Путина в войне
Дроны атаковали учебный авиационный центр в России
Дроны атаковали учебный авиационный центр в России
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Возле острова Мозамбик перевернулась рыбацкая лодка – погибли десятки людей
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Оборотни из маленькой деревушки (2024): трейлер нового фильма с Жаном Рено
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
Без глазури (2024): трейлер и дата выхода новой бомбовой комедии
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.