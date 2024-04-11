У берегов Чили нашли неведомых существ

Эксперты на борту исследовательского судна Falkor (too) Океанографического института Шмидта обнаружили доселе неведомых существ у берегов Чили. Ученые запустили роботизированный подводный аппарат на глубину более 1 524 метров для изучения биотопов морского дна Тихого океана.

Специалисты сумели идентифицировать более сотни видов существ, которые, как утверждается, являются новыми для науки.

Сообщается, что они нашли существ, подобных живым созвездиям, малиновых ракообразных с очень длинными ногами с шипами, а также множество морских обитателей, способных к биолюминесценции.

Также, например, был выявлен новый вид глубоководной рыбы-удильщика, известной своим мрачным выражением лица и светящейся приманкой.

Уточняется, что данный вид способен передвигаться по морскому дну благодаря модифицированным плавникам.

Сказано, что это первое научное наблюдение за такой разновидностью удильщика в юго-восточной части Тихого океана.

Исследователи настаивают, что необходимо дальнейшее изучения морских глубин.

По мнению морского биолога Северного католического университета в Чили и главного научного сотрудника экспедиции Хавьера Селланеса, подобное исследование доказывает, что даже в самых отдаленных и малоизученных уголках мирового океана существует обилие жизни, о которой человечество пока не знает.

Резюмируется, что информация о новых видах не только расширяет границы научного знания о биоразнообразии океана, но и поднимает вопросы о сохранении этих малоизученных и уязвимых экосистем, которым может угрожать деятельность человека, включая коммерческое рыболовство и добычу полезных ископаемых.

Ранее на берег Малайзии выбросило какое-то неизвестное чудовище.