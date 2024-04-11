Оккупанты разрушили самую мощную электростанцию в Киевской области

Во время массированной ночной российской атаки полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», — сообщил Гота.

По его словам, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Трипольская ТЭС — это самая мощная электростанция в Киевской области. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.

Таким образом, энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено в 45 км от Киева вблизи исторического украинского поселения Триполья, откуда станция и берет свое название. Сначала Трипольская ТЭС имела 4 энергоблока мощностью 300 МВт каждый. Впоследствии было решено построить два дополнительных энергоблока идентичного типа.

Отметим, что, несмотря на атомные электростанции, ТЭС в Украине составляют значительную часть производимой и потребляемой электроэнергии в стране и Трипольская ТЭС является одной из двух мощнейших тепловых электростанций в Украине. После остановки Чернобыльской АЭС Трипольская тепловая электростанция фактически стала крупнейшим энергогенерирующим предприятием Киевского региона.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС.