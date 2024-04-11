Зеленский назвал последнюю ставку Путина в войне

Страна-агрессор Россия сделала ставку на управляемые авиабомбы. Это последняя эффективная ставка ее лидера Владимира Путина в войне против Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Дельфийского экономического форума в Греции.

Он рассказал о своем посещении Харькова, который расположен всего в 40 километрах от границы с Россией.

«Такое небольшое расстояние позволяет Путину особенно жестоко терроризировать этот город. С первых дней этой войны Харьков испытывает удары российскими ракетами. Почти четверть города сожжена. Представьте себе: каждую ночь и ежедневно постоянная угроза того, что российская ракета через несколько минут долетит до города и полетит по любому объекту — по обычному дому или по университету, по школе или какому-либо предприятию», — сказал Зеленский.

Впоследствии, как он отметил, Россия начала использовать против харьковчан иранские «шахеды», недавно — авиабомбы.

«Путин сейчас делает ставку именно на такие бомбы. На возможность уничтожить все в руины и зайти потом на пустое место — место, где была нормальная жизнь до российской войны. Это последняя, и последняя эффективная ставка Путина в этой войне. Именно на террор», — заявил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что «Украина показала, что нет в России таких самолетов и таких ракет, которые мы не могли бы сбить».

«Наши военные могут защищать нормальную жизнь даже в 40 километрах от России, но им нужны соответствующие инструменты, которые есть в мире — системы ПВО и боевые самолеты. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей — и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю. И нам нужна справедливость — такое давление на Россию, которое не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал: все большие санкции против России, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации», — заявил Зеленский и добавил, что для этого нужна только политическая воля партнеров.

Он также подчеркнул, что «можно победить в этой войне, но не дефицитами добывается победа».

Напомним, Зеленский обозвал Путина «больным и циничным существом».