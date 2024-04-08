В российском Орске из-за паводка остановили работу крупного НПЗ

В Оренбургской области РФ в связи с аномальным паводком ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также приостановили работу нефтеперерабатывающего завода в Орске. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Отмечается, что решение об остановке НПЗ было принято во избежание экологических рисков. РосСМИ пишут, что вода досталась территории в нескольких километрах от завода. Кроме того, его работа невозможна, поскольку в городе затоплены железнодорожные пути.

Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул, что ситуация с наводнением в Орске критическая.

В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтоплено 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков.

Напомним, в России назвали сроки восстановления всех поврежденных НПЗ.