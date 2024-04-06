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Видео-Новости > Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма

Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма

Агата Кловская
06.04.24 12:26
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Разделенные стеной (2024): трейлер и дата выхода нового романтического фильма
В Сети появился трейлер романтического фильма «Разделенные стеной». 
 
Согласно сюжету фильма «Разделенные стеной», Валентина — молодая пианистка, начинающая карьеру сначала. Ее сосед Давид — изобретатель, который ненавидит шум. А тонкая, как бумага, стена вот-вот сведет их вместе.
 
Премьера фильма «Разделенные стеной» состоится 12 апреля 2024 года на Netflix.
 
Трейлер фильма «Разделенные стеной»:
 
 
 

Тэги: фильм, кино

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