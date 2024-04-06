Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла

Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
В Кремле увидели «прямую конфронтацию» с НАТО
В ВСУ прокомментировали вероятность атак из Беларуси
Голосование в Конгрессе США по помощи Украине могут снова отложить на несколько недель, — Bloomberg
Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ