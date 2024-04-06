Вуди Вудпекер в летнем лагере (2024): трейлер и дата выхода фильма про забавного дятла

Вышел трейлер нового фильма про дятла Вуди «Вуди Вудпекер в летнем лагере».

По сюжету «Вуди Вудпекер в летнем лагере», Вуди выгоняют из родного леса, после чего он попадает в лагерь Ву-Ху, который становится для него едва ли не идеальным местом для жизни. Однако спустя некоторое время выясняется, что лагерь находится под угрозой закрытия из-за действий инспектора.

Премьера «Вуди Вудпекер в летнем лагере» состоится 12 апреля 2024 года на Netflix.

Трейлер «Вуди Вудпекер в летнем лагере»: