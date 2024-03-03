Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны

3 марта на HBO стартовал мини-сериал «Режим» с Кейт Уинслет в главной роли.

Сериал «Режим» получил высокие первые оценки: его рейтинг на Rotten Tomatoes на основе 18 обзоров достиг 89%.

«Режим» это сатирическая история об авторитарной канцлерше вымышленной европейской страны, по словам критиков, в лучшие моменты напоминает политические комедии Армандо Ианнуччи, но в целом довольно поверхностная. Впрочем, абсурда и совпадений с реальностью в ней достаточно, чтобы быть и забавной, и угрожающе актуальной.

Что до Уинслет, то она использует свои способности к комедии в полную силу, и за ее героиней, несмотря на все ее пороки, наблюдать неизменно смешно и увлекательно.

Трейлер сериала «Режим»: