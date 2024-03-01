Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз

Странный инцидент произошел в российском Архангельске. Он попал на камеры наблюдения.

Все случилось рано утром 25 февраля.

На видео зафиксировано, как медики «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину из своей кареты на мороз во дворе среди жилых домов.

Врачи уверяют, что бедолага попросту отказался от госпитализации, после чего от него решили избавиться.

Известно, что местный житель жив и здоров.

Правоохранители говорят, что через двадцать минут другая бригада прибыла на повторный вызов и доставила пациента домой. Спустя несколько дней врачи повторно приезжали к нему на дом, в госпитализации он не нуждался.

Ранее в России повестка пришла ребенку, умершему тринадцать лет назад.