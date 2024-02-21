Тотальная видеослежка за украинцами: зарегистрирован законопроект

Скончался диссидент и политзаключенный Степан Хмара
Зеленский пообещал быстрые шаги в вопросе блокады границы
В проект закона о мобилизации внесли 2500 поправок
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 406 080 солдат
ВСУ приземлили очередной вражеский Су-34
Польские протестующие намерены до апреля блокировать границу с Украиной
Польские «фермеры» ужесточили блокирование движения на границе с Украиной
В Донецке слышны взрывы. Виден дым в районе здания «правительства „ДНР“»
Поляки на границе высыпали украинское зерно из вагона
В центре Киева произошла стрельба в отеле. Есть раненый