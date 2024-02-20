Китайский электромобиль NIO ET9 может отряхиваться, как собака

Китайская компания продемонстрировала одну из самых необычных опций своего флагманского электромобиля NIO ET9. Он может отряхиваться от снега по-собачьи. Седан ET9 оборудован интеллектуальной системой шасси и гидравлической подвеской. За счет особой конструкции машина умеет раскачиваться из стороны в сторону. Новый седан за 112 тысяч долларов станет частью премиальной линейки седанов китайского производителя, в которую также входят более дешевые ET5 и ET7.Продажи нио ET9 стартуют в начале 2025 года.

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