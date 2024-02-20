В Донецке слышны взрывы. Виден дым в районе здания «правительства „ДНР“»

Временно оккупированный Донецк попал под очередной обстрел 20 февраля. После взрывов виден дым в районе, где расположено здание так называемого «правительства «ДНР». Об этом сообщает «Новости Донбасса».

«В Донецке после обстрела дым поднимается в районе здания облгосадминистрации „дом правительства „ДНР““)», — пишет издание.

Кроме того, один из боеприпасов упал возле библиотеки имени Крупской, образовав большую воронку, поврежден также фасад здания.

«До этого в Донецке работала ПВО РФ», — уточняют журналисты.

Напомним, накануне во временно оккупированном Мариуполе раздавались взрывы.