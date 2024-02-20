Поляки на границе высыпали украинское зерно из вагона

Польские протестующие во вторник, 20 февраля, перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска Медика-Шегини и рассыпали зерно из вагона. Об этом свидетельствует видео, которое выложило издание «Суспільне Львів».

Аграрии в очередной раз высыпали на землю украинское зерно. На этот раз из грузового вагона. На видео видно, что протестующие делали это с удовольствием.

Польские фермеры анонсировали, что 20 февраля они намерены заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Напомним, Зеленский оценил кризис на границе с Польшей.