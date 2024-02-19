Зеленский посетил позиции украинских воинов под Купянском

Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, где вручил награды защитникам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 19 февраля.

Указано, что президент побывал в батальонном командном пункте 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, выполняющей боевые задания по обороне Купянска.

Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта. Они обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности военных.

Глава государства пообщался с бойцами и вручил награды.

«Рад быть сегодня здесь — увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы», — сказал президент.

В частности, Зеленский присвоил звание Герой Украины и вручил орден Золотая Звезда командующему 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковнику Олегу Апостолу. Также глава государства вручил награду президента Крест боевых заслуг полковнику Александру Луценко. Кроме того, военные получили ордена Богдана Хмельницкого III степени и За мужество II-III степеней.

«В целях безопасности воинов часть наград Владимир Зеленский передал командирам для вручения по месту несения службы», — говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 403 720 солдат.