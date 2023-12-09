Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и трейлер нового сериала от Netflix

Главное: Выпустили трейлер сериала «Существо из Кёнсона». По сюжету предприниматель и сыщица борются за выживание и сталкиваются с чудовищем.

Детали: Появился трейлер сериала Netflix «Существо из Кёнсона».

По сюжету сериала «Существо из Кёнсона», предприниматель и сыщица борются за выживание и сталкиваются с чудовищем, рожденным из человеческой алчности, на фоне мрачного колониального Сеула.

Премьера первой части «Существо из Кёнсона» состоится 22 декабря 2023, второй — 5 января 2024 года.

Трейлер сериала «Существо из Кёнсона»: