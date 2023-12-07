Под Киевом школьницы устроили нешуточный махач, снимая все на телефон

Главное: На Киевщине побились школьницы, одна из них оказалась в больнице. Полиция установила личности несовершеннолетних обидчиц и пригласила их вместе с родителями в полицейский участок.

Детали: Школьницы в поселке Рокитное Белоцерковского района Киевской области устроили драку, которую их сверстники фиксировали на камеру. Позже эта видеозапись попала в соцсети.

На кадрах можно увидеть, что «зрители» спокойно курят сигареты и подстрекают «бойцов» к продолжению конфликта.

В соцсетях сообщают, что 12-летняя девочка находится в больнице с тяжелыми телесными повреждениями. Местные правоохранители теперь расследуют избиения несовершеннолетней. Об этом говорится в сообщении полиции Киевщины на ее Facebook-странице.

«Между несовершеннолетними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате инцидента 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения. Событие квалифицировано как хулиганство», — отмечается в сообщении.

Ювенальная превенция отреагировала на распространяющееся по Сети видео и быстро установила лица обидчиц.

Нарушительницы вместе с родителями были приглашены в отдел полиции для предоставления объяснений.

Потерпевшая находится в больнице, в дальнейшем медиками будет дана оценка по поводу степени тяжести телесных повреждений.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины расследуют уголовное производство по статье Хулиганство (ч.1 ст.296 УК).

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