Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела

Главное: Появился трейлер фильма «Безумный Макс: Фуриоса». В нем рассказана история юной Фуриосы, которую похищают из матриархального Места и отдают в руки Байкерской Орды.
Детали: Вышел трейлер фильма «Безумный Макс: Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом.
Приквел знаменитого фильма «Безумный Макс» расскажет историю юной Фуриосы, которую похищают из матриархального Места Многих Матерей и отдают в руки Байкерской Орды.
Премьера фильма «Безумный Макс: Фуриоса» намечена на 24 мая 2024 года.
Трейлер фильма «Безумный Макс: Фуриоса»: