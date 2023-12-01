В Бурятии взорвали второй за два дня поезд с нефтепродуктами, — соцсети

Главное: В Бурятии взорвали еще один поезд. Подрыв произошел в том же районе, где был взорван первый поезд — в районе поселка Северомуйск.

Детали: В российской республике Бурятия неизвестные взорвали еще один поезд c горюче-смазочными материалами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza в пятницу, 1 декабря.

Указано, что взрыв произошел в том же районе, где был взорван первый поезд — в районе поселка Северомуйск.

«Четыре цистерны из поезда выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площадь 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Что касается первого подрыва поезда в Северномуйском тоннеле, то по этому факту было открыто дело по статье о «теракте».

«30 ноября неизвестные взорвали грузовой поезд на перегоне Итикит-Окусикан, состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и три цистерны с авиационным топливом). По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли, в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила поезд и покинула тоннель», — пишет Telegram-канал.

Утверждается, что 16 цистерн с головы поезда выгорело, у двух цистерн в районе слива обнаружили пробоины. После взрыва якобы удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна — взрыв серьезно повредил рельсы, а топливо их затопило.

Накануне СМИ сообщили, что СБУ устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали — в Северномуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии. Это фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. Страна-агрессор использует этот путь и для военных поставок.

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