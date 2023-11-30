Слово пацана. Кровь на асфальте (2023): в Украине обсуждают новый российский сериал

Главное: В Украине комментируют российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В России сериал хотят запретить из-за «романтизации бандитизма среди подростков».

Детали: В Украине активно комментируют основанный на реальных событиях российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем рассказывается история борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы.

Главные герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 14-летние школьники, которые попадают в одну из таких уличных банд, где они учатся драться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов.

В России сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» хотят запретить из-за «романтизации бандитизма среди подростков», а также из-за того, что дети начали подражать героям сериала.

Традиционно украинские пользователи социальных сетей поделились на два лагеря. Есть те, кто пишет, что не понимают, как можно смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте», когда в Украине война. В то же время в комментариях некотороые пишут, что все равно будут смотреть этот сериал.