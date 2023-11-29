В Крыму из-за непогоды упал «Шахед», выпущенный по Украине

Главное: В результате шторма в оккупированном Крыму упал ударный БпЛА типа Shahed-131/136, который был запущен россиянами по подконтрольной правительству территории Украины.

Детали: Во временно оккупированном Крыму из-за непогоды упал ударный Шахед, который россияне запустили по подконтрольной правительству Украины территории. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

«Даже непогода нам подыгрывает... против оккупантов. В результате шторма в оккупированном Крыму упал ударный БпЛА типа Shahed-131/136, который русня запускала по подконтрольному Украине югу страны. Отправленное зло вернулось к ЗЛОдеям», — говорится в сообщении.

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