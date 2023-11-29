На Закарпатье призывник сбежал из ТЦК прямо через окно

Главное: В Мукачево мужчина сбежал из ТЦК через окно. Беглец пролез через дыру в решетке на втором этаже и спустился на оживленную улицу, после чего бросился наутек.

Детали: В городе Мукачево на Закарпатье мужчина сбежал из здания Территориального центра комплектования, после того, как пролез сквозь решетку окна на втором этаже. Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагол.

На видео снято как мужчина пролез через дыру в решетке и спустился на оживленную улицу, после чего скрылся.

За беглецом сразу погнались люди в форме.

Чем завершился инцидент, неизвестно. Когда снято видео тоже не сообщается.

В тему: На Ровенщине главный военком битой избил подчиненного.