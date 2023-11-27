Скифское золото вернулось в Украину

Главное: В Украину вернулось скифское золото. Речь идет о 565 предметах: античных скульптурах, скифских и сарматских украшениях, китайских лаковых шкатулках, которым две тысячи лет.

Детали: В Украину вернулись артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке «Крым: золото и тайны Черного моря» в Амстердаме. Об этом сообщил Национальный музей истории Украины в понедельник, 27 ноября.

После почти 10 лет судов артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке «Крым: золото и тайны Черного моря» в Амстердаме, вернулись в Украину. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины. Именно там они будут храниться до деоккупации Крыма«, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты обследуют состояние возвращенных вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

«Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть», — заявил генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

В свою очередь Киевская таможня сообщила, что уже приступила к оформлению скифского золота.

Прямо сейчас грузовик с 2694 кг культурных ценностей, известных под общим названием скифское золото, въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в Сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ, говорится в сообщении.

В начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. К моменту выставки Крым был захвачен Россией. С этого времени права на скифское золото оспаривались в суде.

Речь идет о коллекции уникальных археологических сокровищ: оружие, драгоценные камни, ценные китайские лакированные ящики, золотые украшения скифов. Один из драгоценных экземпляров выставки — старинный скифский шлем, которому более 2400 лет. Стоимость всей экспозиции оценивается более чем в миллион евро.

В тему: На прошлой неделе в Минкульте сообщили, что скифское золото возвращается в Украину.