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Видео-Новости > Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео

Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео

Александр Панько
14.02.22 11:40
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Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео

Главное: В ночь на 14 февраля спасатели ликвидировали масштабный пожар в Святошинском районе столицы. Горел один из корпусов гимназии восточных языков.

Детали: Глубокой ночью 14 февраля в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков по ул. Львовская в Святошинском районе возник пожар кровли с распространением на третий этаж. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спустя полтора часа он был локализован на площади 2 тыс. кв. метров и спустя еще час — потушен.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 60 человек и 16 единиц техники.

В тему: 1 октября 2021 года в Киевской инженерной гимназии в Дарницком районе произошел пожар.

Тэги: Киев, пожар, происшествие, лицей, крыша, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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