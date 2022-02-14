Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео

Главное: В ночь на 14 февраля спасатели ликвидировали масштабный пожар в Святошинском районе столицы. Горел один из корпусов гимназии восточных языков.

Детали: Глубокой ночью 14 февраля в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков по ул. Львовская в Святошинском районе возник пожар кровли с распространением на третий этаж. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спустя полтора часа он был локализован на площади 2 тыс. кв. метров и спустя еще час — потушен.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 60 человек и 16 единиц техники.

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