В России зафиксирована массовая гибель оленей

Главное: На Камчатке погибли сотни оленей. Причиной стал голод.

Детали: Страшное экологическое ЧП произошло на Камчатке (Россия). Тут погибли не менее трех сотен оленей.

Местные чиновники, которые провели предварительное расследование, сообщают, что животные отбились от стада, после чего умерли от голода, не сумев самостоятельно найти пропитание.

Выяснилось, что стадо перегоняли на другой участок в ста километрах.

В сообщении властей региона сказано: «Было принято решение вести оленей вглубь полуострова. Из-за переменчивой погоды на снегу встала ледяная корка, олени не могли добыть корм самостоятельно. Основное стадо оленеводы кормили комбикормом».

Добавим, что на Камчатке действуют девять оленеводческих предприятий, в которых содержатся почти 44 тысячи животных.

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