В России мост эпично «устал» под грузовиком

Главное: В России обрушился мост. Опубликовано видео с места ЧП.

Детали: Возле российского села Хебда (Дагестан) произошло не совсем обычное ЧП. Уже опубликовано видео с места инцидента.

Как стало известно, тут обвалился мост. Причем, как говорят очевидцы, произошло это прямо под колесами КАМАЗа, который попытался проехать по нему.

Однако мост «устал» и не выдержал перегруза машины.

В итоге водитель грузовика пострадал и был госпитализирован.

При этом после обрушения моста оказались отрезанными от цивилизации три населенных пункта – Кахиб, Гоор, Хиндах.

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