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В Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам

Александр Панько
09.12.23 13:04
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В Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам

В настоящее время больницы в Украине сталкиваются с «тревожным ростом» числа инфекций, устойчивых к сильнейшим антибиотикам, которые используются для лечения заболеваний, вызванных этими инфекциями. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в четверг, 7 декабря.

Чиновники призывают немедленно принять соответствующие меры, чтобы справиться с нарастающим «кризисом», и предупреждают, что устойчивые к лекарствам микроорганизмы распространяются и за пределы Украины.

Исследователи, в том числе ученые из CDC и эксперты Министерства здравоохранения Украины, взяли образцы у сотен украинских пациентов на инфекции, которыми те заразились, находясь на лечении в больницах в ноябре и декабре.

Результаты исследования, изложенные в Еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности (Morbidity and Mortality Weekly Report) показали, что 60% пациентов с инфекционными заболеваниями боролись с микробами, устойчивыми к антибиотикам класса карбапенемов. Эксперты CDC объясняют, что эта группа антибиотиков считается препаратами резерва или «последней линией защиты», к которой врачи прибегают в тех случаях, когда другие лекарства уже не помогают.

Между тем результаты исследования, проведенного в 2017 году, показали, что в то время устойчивыми к антибиотикам группы карбапенемов было всего 6,2% образцов аналогичных инфекций.

«В Украине сочетание таких факторов, как высокие показатели устойчивости к противомикробным препаратам, зафиксированные до начала военного конфликта, рост числа травматических ран и связанная с боевыми действиями нагрузка на медицинские учреждения, приводит к увеличению числа случаев выявления полирезистентных микроорганизмов (устойчивых к различным препаратам — прим. ред.), которые распространяются в Европу», — отметили авторы исследования.

Эксперты в области здравоохранения уже долгое время предупреждают о растущей угрозе со стороны устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, причиной которой служит продолжающийся военный конфликт в Украине.

В марте 2022 года Европейское агентство по лекарственным средствам предупредило, что больницам европейских стран следует в превентивном порядке изолировать пациентов с Украины и проверять их на наличие полирезистентных инфекций.

В прошлом году Германия сообщила о том, что после марта 2022 года начался «стремительный» рост случаев заражения устойчивыми к антибиотикам бактериям. Тогда эксперты связали это с притоком беженцев и пациентов, эвакуированных с Украины.

В Германии наибольший рост был зафиксирован в показателях заболеваемости устойчивой к лекарствам Klebsiella pneumoniae, тогда как среди других схожих возбудителей подобных скачков не наблюдалось. Это позволило предположить, что данные о резком росте числа пациентов, заразившихся этой бактерией, не были всего лишь результатом усиления скрининга.

Бактерия Klebsiella относится к классу микроорганизмов под названием Enterobacterales, у которых развивается устойчивость к антибиотикам группы карбапенемов. Эксперты CDC считают это «непосредственной» угрозой для общественного здравоохранения.

По некоторым оценкам, в Соединенных Штатах эти полирезистентные бактерии ежегодно становятся причиной более 13 тысяч случаев заболевания и около тысячи смертей. По данным CDC, в 2021 году устойчивыми к антибиотикам были всего около 5% образцов бактерии Klebsiella.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в четверг, все образцы Klebsiella pneumoniae, взятые у пациентов-украинцев, оказались устойчивыми к антибиотикам группы карбапенемов.

В Украине были зафиксированы и другие возбудители заболеваний, устойчивые к лекарствам.

В июле американские военные врачи, лечившие одного украинского солдата, получившего ожоги более половины поверхности тела, сообщили, что обнаружили у своего пациента шесть различных «бактерий с широкой лекарственной устойчивостью», включая Klebsiella pneumoniae.

«Изоляты оказались невосприимчивы к большинству антибиотиков и содержали множество генов, устойчивых к антибиотикам», — написали врачи в отчете, опубликованном в журнале Emerging Infectioushoods.

В исследовании CDC говорится, что для эффективного реагирования на растущую угрозу чиновникам Министерства здравоохранения Украины необходимо будет обеспечить дополнительную подготовку медперсонала и дополнительное снабжение тех больниц, куда попадают пациенты с подобными инфекциями.

Лаборатории в Украине тоже сталкиваются с трудностями в попытках добиться получения достаточного количества материалов и найти специалистов для проверки образцов инфекций на их устойчивость к антибиотикам. Это необходимо не только для того, чтобы оценить масштабы угрозы, но и помочь врачам лечить пациентов с этими тяжелыми инфекциями.

«Чтобы справиться с тревожным ростом уровня устойчивости к антибиотикам в Украине, Центр общественного здоровья Украины при поддержке международных партнеров разрабатывает и реализует меры по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на местном уровне, и в дальнейшем ему потребуется постоянная поддержка, чтобы справиться с этой угрозой на национальном уровне», — отметили авторы исследования.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: здоровье, инфекция, антибиотик, война в Украине

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