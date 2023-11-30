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Дайджест > Переход в ад? Археологи хотят вскрыть потайные двери в пирамиде Хеопса

Переход в ад? Археологи хотят вскрыть потайные двери в пирамиде Хеопса

Александр Панько
30.11.23 09:08
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Переход в ад? Археологи хотят вскрыть потайные двери в пирамиде Хеопса
Египетские археологи анонсировали уникальную операцию, которую намерены провести уже 5 декабря. Захи Хавасс возглавит команду коллег для разгадки главной тайны Великой пирамиды в Гизе: куда все-таки ведут ее загадочные двери.
 
В беседе с The Sun экс-министр по делам древностей Египта Захи Хавасс рассказал о предстоящей грандиозной миссии. Каменные двери Пирамиды Хеопса давно волнуют археологов, ставя серьезные вопросы. 5 декабря он сам возглавит команду, которая надеется разгадать эту тайну.
 
Именно Хавасс является первооткрывателем секретных дверей внутри Великой пирамиды. Их найдено три: первая, с двумя медными ручками — у южного входа во вторую камеру. В двадцати одном сантиметре за ней обнаружили вторую, а в северном туннеле — третью, также снабженную двумя медными ручками.
 
Несколько исследований по поводу дверей провели, но они не дали ответов на главные вопросы: зачем они и что скрывают. Была, в частности, просверлена небольшая дыра в первой южной двери. Через нее во внутреннее помещение внедрили мини-камеру с зондом. Она помогла выявить вторую дверь. Археологи возлагают большие надежды на экспедицию, стартующую 5 декабря.
 
Напомним, Великая пирамида (пирамида Хеопса) построена около 2570 года до нашей эры для упокоения фараона Хуфу. В ней известны три камеры, в том числе так называемую камеру Царицы, где в двух шахтах друг напротив друга расположены три загадочные двери.
 
Эти шахты предстоит расчистить, чтобы заглянуть за загадочные двери. Одна из гипотез: они могли предназначаться для перехода души фараона в Преисподнюю.
 
«Я думаю, что до сих пор секретные двери, которые я обнаружил внутри Великой пирамиды, действительно являются открытием, требующем ответов. Внутри пирамиды я обнаружил так называемые три двери: одна с двумя медными ручками — у южного входа во вторую камеру, в двадцати одном сантиметре за этой дверью была найдена вторая, а в северном туннеле — третью, тоже с двумя медными ручками», — объясняет Хавасс.
 
Великая пирамида (или пирамида Хеопса) была построена около 2570 году до нашей эры как место последнего упокоения фараона Хуфу. Известно, что он содержит три камеры, в том числе так называемую камеру Царицы, где в двух шахтах друг напротив друга расположены три загадочные двери.
 
Хавасс ранее писал о секретных дверях в статье для Guardian’s Egypt: «Мы планируем очистить южную шахту снаружи, чтобы узнать, открывается ли она наружу. Если это так, то возможно, что это была символическая дверь, которую король мог использовать для перехода в Преисподнюю. Если она запечатана, нам придется вернуться к папирусам Весткара и прочитать, как Хуфу искал документы бога Тота, чтобы помочь ему с проектом пирамиды. Только дальнейшее исследование шахт может раскрыть их функцию и одну из многих загадок Великой пирамиды».

По материалам соцсетей

Тэги: история, археология, пирамида Хеопса

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