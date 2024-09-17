Букеровская премия 2024-го года: объявлены номинанты

Стало известно, кто претендует на авторитетную литературную Букеровскую премию в 2024-м году. Шорт-лист номинантов назвали организаторы.

В него попали такие книги: «В плену» (Энн Майклз), «Озеро создания» (Рейчел Кушнер), «Орбитальный» (Саманта Гарви), «Служба каменного двора» (Шарлотта Вуд), «Хранилище» (Яэль ван дер Вуден) и «Джеймс» (Персиваль Эверетт).

Стоит отметить такую деталь: впервые за 55-летнюю историю премии большинство финалистов на сей раз этот женщины – на победу претендуют пять женщин и один мужчина.

При этом в короткий список претендуют авторы из пяти стран, среди которых нидерландский и австралийский авторы, а также представители Великобритании, Канады и США.

Добавим, что церемония награждения пройдет 12 ноября в Лондоне. Победитель получит 50 000 фунтов стерлингов.

Ранее в польской библиотеке нашли неизвестные рукописи братьев Гримм.