Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года

До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает DR.

По словам министра, первый самолет был передан Украине в августе, а всего Дания обязалась поставить 19 истребителей.

«Во второй половине 2024 года будет передан еще один F-16», — подтвердил Поульсен.

F-16 Fighting Falcon — это один из самых массовых и успешных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Разработанный в США, он был принят на вооружение многими странами мира, включая Италию.

F-16 обладает высокой маневренностью, что позволяет ему эффективно вести воздушный бой. Кроме того, он может нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», бомбы и контейнеры с неуправляемыми ракетами.

Благодаря своей универсальности, F-16 используется не только для завоевания господства в воздухе, но и для нанесения ударов по наземным целям, разведки и других задач. Его надежность и эффективность сделали F-16 одним из самых популярных истребителей в мире.

Напомним, Норвегия обещает новейшее оружие для украинских F-16.