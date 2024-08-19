В «Дії» уже вскоре запустят онлайн-свадьбу

В Украине уже в скором времени презентуют функцию онлайн-свадьбы через приложение «Дія». Такая процедура значительно сократит время, которое обычно тратится на бюрократию. Об этом сообщает Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Совсем скоро презентуем женитьбу онлайн по видеосвязи в Действии. Пристегните ремни безопасности, это будет „вау“. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию», — отмечает Федоров.

Также он сообщает, что украинцы более 30 тысяч раз подали заявления о браке через портал «Дія».

«Раньше у молодоженов был забег на длинные дистанции: пойти в ДРАЦС, чтобы подать заявление, выбрать дату и формат церемонии, а затем уплатить госпошлину. Полтора года назад запустили на портале „Дія“ возможность подать заявление о браке онлайн, услугой уже воспользовалось более 30 тысяч пар», — заметил Федоров.

Напомним, число украинцев, у которых есть приложение «Дія», перевалило за двадцать миллионов человек.