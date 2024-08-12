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Новости > Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус – есть пострадавшие

Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус – есть пострадавшие

Александр Панько
12.08.24 10:57
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Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус – есть пострадавшие

Резонансное ДТП произошло во Львовской области. О нем поведала местная полиция.

Копы говорят, что на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус.

В результате аварии движение на данном участке было полностью перекрыто.

Инцидент случился около населенного пункта Подборцы – это объезд Львова.

Есть пострадавшие.

Информируется: «На месте происшествия работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения».

Место ДТП

Ранее во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, регионы, Львовская область, новости Украины

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