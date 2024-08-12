Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус – есть пострадавшие

Резонансное ДТП произошло во Львовской области. О нем поведала местная полиция.
Копы говорят, что на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус.
В результате аварии движение на данном участке было полностью перекрыто.
Инцидент случился около населенного пункта Подборцы – это объезд Львова.
Есть пострадавшие.
Информируется: «На месте происшествия работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения».
Ранее во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто.