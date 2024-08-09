Минздрав не будет вводить карантин, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Несмотря на рост количества случаев COVID-19 в Украине за последний месяц, оснований для введения новых ограничительных мер нет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает Укринформ.

По его словам, за последний месяц значительно возросло количество украинцев, больных COVID-19, однако общая численность пока не настолько велика, чтобы потребовалось вводить новые ограничения.

Кузин сообщил, что в июле зарегистрировано более 8 тысяч случаев COVID-19, в то время как в июне было не более 2 тысяч.

Он пояснил, что уровень заболеваемости зависит от плотности населения: в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях он самый высокий.

Кузин также сообщил, что в Украине есть более 400 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против коронавируса. Кроме того, страна сотрудничает с механизмом COVAX, обеспечивающим бесплатную поставку вакцин.

На сегодняшний день в Украине уже зафиксировано пять случаев нового субварианта COVID-19 под названием FLiRT. Три случая обнаружили в Киеве, один — в Житомирской области, и один летальный — в Ивано-Франковской области.

По словам Кузина, новый субвариант распространяется быстрее и уходит от иммунного ответа, поэтому возможны повторные заражения. В группе риска — пожилые люди, имеющие хронические болезни и невакцинированные.

«Пока нет данных, что новый штамм вызывает тяжелые осложнения. Основной симптом — значительное повышение температуры, которая тяжело сбивается, но случаи чаще проходят без пневмонии», — рассказал Кузин.

Напомним, 80-летняя женщина умерла от нового штамма COVID-19 FLiRT в Ивано-Франковской области.