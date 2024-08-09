Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Минздрав не будет вводить карантин, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Минздрав не будет вводить карантин, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Агата Кловская
09.08.24 12:17
120
Минздрав не будет вводить карантин, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Несмотря на рост количества случаев COVID-19 в Украине за последний месяц, оснований для введения новых ограничительных мер нет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает Укринформ.

По его словам, за последний месяц значительно возросло количество украинцев, больных COVID-19, однако общая численность пока не настолько велика, чтобы потребовалось вводить новые ограничения.

Кузин сообщил, что в июле зарегистрировано более 8 тысяч случаев COVID-19, в то время как в июне было не более 2 тысяч.

Он пояснил, что уровень заболеваемости зависит от плотности населения: в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях он самый высокий.

Кузин также сообщил, что в Украине есть более 400 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против коронавируса. Кроме того, страна сотрудничает с механизмом COVAX, обеспечивающим бесплатную поставку вакцин.

На сегодняшний день в Украине уже зафиксировано пять случаев нового субварианта COVID-19 под названием FLiRT. Три случая обнаружили в Киеве, один — в Житомирской области, и один летальный — в Ивано-Франковской области.

По словам Кузина, новый субвариант распространяется быстрее и уходит от иммунного ответа, поэтому возможны повторные заражения. В группе риска — пожилые люди, имеющие хронические болезни и невакцинированные.

«Пока нет данных, что новый штамм вызывает тяжелые осложнения. Основной симптом — значительное повышение температуры, которая тяжело сбивается, но случаи чаще проходят без пневмонии», — рассказал Кузин.

Напомним, 80-летняя женщина умерла от нового штамма COVID-19 FLiRT в Ивано-Франковской области.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, новости Украины, коронавирус, FLIRT

Комментарии

Статьи

30.07.24 18:41

Обзор рынка криптовалют во втором квартале 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
06.08.24 21:35

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.08.24 13:23

Бои на Курщине угрожают транзиту газа в Европу, — СМИ

09.08.24 12:56

Какой будет погода в Украине на выходные – прогноз синоптиков

09.08.24 12:44

В Москве не разрешили проводить митинг против блокировки YouTube

09.08.24 12:30

Байден улизнул из Вашингтона

09.08.24 12:23

Трамп заявил, что Китай и Россия не боятся США

09.08.24 11:56

В Пентагоне не считают эскалацией «прорыв» границы в Курской области

09.08.24 11:19

Украина работает над реализацией совместной защиты от ракет РФ со странами НАТО, — Зеленский

09.08.24 10:45

Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи, — WP

09.08.24 10:28

В России заявили о массированном ударе дронов по Липецку, взрывах и пожаре на аэродроме

09.08.24 10:45

Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи, — WP

09.08.24 09:58

ОИ-24: Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями

09.08.24 09:41

Стало известно, будут ли выключать свет 9 августа

08.08.24 15:51

В Курскую область перебрасывают ЧВК «Вагнер», — росСМИ

08.08.24 14:35

Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда

08.08.24 13:57

На Сумщине эвакуируют жителей пяти общин

08.08.24 09:54

«Укрэнерго» отменило отключение на 8 августа

08.08.24 09:37

Боксер Александр Хижняк принес Украине еще одно золото на Олимпиаде-2024

07.08.24 14:21

Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ

07.08.24 13:13

В Украине еще на три месяца продлили военное положение и мобилизацию

02.08.24 15:04

В США появился первый в мире робот-стоматолог

02.08.24 17:14

Оказалось, что красивые люди… живут дольше

02.08.24 19:46

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на выходные

04.08.24 07:47

Ани Лорак: скандальная украинская певица тайно выскочила замуж

02.08.24 16:54

Названы продукты, которые приближают старость

04.08.24 07:58

Ватикан прокомментировал жуткое открытие Олимпиады в Париже

05.08.24 04:10

Французы поведали о небывалой пользе классической музыки

07.08.24 14:21

Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ

05.08.24 17:18

Японцы выявили неожиданный фактор аутизма

07.08.24 12:17

В России прогнозируют крах нефтегазовой экономики

Фото и Видео
В России заявили о массированном ударе дронов по Липецку, взрывах и пожаре на аэродроме
В России заявили о массированном ударе дронов по Липецку, взрывах и пожаре на аэродроме
В России заявили о массированном ударе дронов по Липецку, взрывах и пожаре на аэродроме
В России заявили о массированном ударе дронов по Липецку, взрывах и пожаре на аэродроме
ВСУ озвучили потери России в июле
ВСУ озвучили потери России в июле
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
СМИ опубликовали фото истребителя F-16 в Украине
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Жители оккупированной Керчи сидят без света из-за пожаров
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
Малолетние мигранты устроили побоище на мачете в Великобритании
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана
У берегов Черноморска заметили... пингвина
У берегов Черноморска заметили... пингвина
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Столкновение гигантской акулы с судном в Ирландии попало на видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.