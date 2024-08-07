В Минздраве рассказали о новом штамме COVID FLiRT

Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT, который недавно обнаружили в Украине, является более заразным, чем его предшественники. Впрочем, вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики. Об этом заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава), главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире телемарафона.

Как напомнил Кузин, недавно в Украине зафиксировали первые три случая нового субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

«Это один из субвариантов, который предварительно характеризуется тем, что он еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа, но общие симптомы остаются такие же: повышение температуры тела, преимущественно в первые дни заболевания, кашель, могут возникать головная боль, боль в мышцах», — пояснил он и отметил, что люди, которые не получили бустерной дозы вакцины — имеют большие риски заразиться.

По словам Кузина, первые сообщения о новом субварианте начали появляться еще в марте. В течение следующих месяцев многие страны заявили о росте заболеваемости COVID. Например, в Соединенных Штатах Америки (США) показатели выросли на 25%.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения до сих пор не предоставила оценок FLiRT, есть сообщения о том, что текущая вакцина, которая используется для профилактических прививок, является эффективной.

Главный государственный санитарный врач рассказал, что в стране сейчас есть полмиллиона доз вакцин против COVID. Как и ВОЗ, Украина также обновила национальные рекомендации.

Если человек имеет сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, избыточный вес или сердечно-сосудистые заболевания, или онкологические заболевания, должен получить однократную прививку.

«Это базовый курс вакцинации, и потом такому человеку рекомендуется ежегодный один бустер. Для медработников, работников сферы обслуживания такая же рекомендация, учитывая их профессиональный риск и достаточное количество контактов», — пояснил Кузин.

Людям, которые не имеют сопутствующих неинфекционных заболеваний, достаточно однократной вакцинации в качестве базового курса.

«По сути, мы отошли от этой двукратной вакцинации и определенного количества бустеров каждые полгода для некоторых групп, поэтому сейчас такие рекомендации упрощены. Поэтому, если человек не имеет сопутствующих неинфекционных заболеваний, он может прививаться однократно, и этого будет достаточно. Если есть — тогда советуем делать прививки ежегодно», — отметил он.

Напомним, в Киеве резко вырос уровень заболеваемости COVID-19.